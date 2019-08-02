Уровень воды в Селенге близок к критической отметке, сообщил глава Бурятии

УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Уровень воды в реке Селенга из-за дождей в Монголии поднялся близко к критической отметке, что угрожает затоплением поселку Новоселенгинск и столице Бурятии Улан-Удэ, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

В четверг Цыденов побывал в Закаменском и Джидинском районах Бурятии, где ранее из-за обильных осадков вышла из берегов река Джида и подтопила часть населенных пунктов. По словам главы Бурятии, из пострадавшего от паводка Закаменского района вода ушла, теперь требуются восстановительные работы, а в Джидинском паводок усиливается.

"Растет уровень воды в Селенге, уже поднялся близко к критической отметке. До нее осталось 10 сантиметров, когда может начать заливать поселок Новоселенгинск. И пока вода прибывает. Осталось 40 сантиметров до возможного затопления левого берега – Улан-Удэ. То есть тревожная ситуация. Это происходит, потому что в Монголии идут дожди", - сказал Цыденов.

По его словам, в качестве превентивных мер идет поиск "узких мест", производится отсыпка опасных участков, сделан запас мешков с песком.