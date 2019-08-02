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РИА Новости

Уровень воды в Селенге близок к критической отметке, сообщил глава Бурятии

Вчера, 06:24
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкГлава Бурятии Алексей Цыденов. Архивное фото
Глава Бурятии Алексей Цыденов. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Агнор
Перейти в фотобанк
Глава Бурятии Алексей Цыденов. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Уровень воды в реке Селенга из-за дождей в Монголии поднялся близко к критической отметке, что угрожает затоплением поселку Новоселенгинск и столице Бурятии Улан-Удэ, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
В четверг Цыденов побывал в Закаменском и Джидинском районах Бурятии, где ранее из-за обильных осадков вышла из берегов река Джида и подтопила часть населенных пунктов. По словам главы Бурятии, из пострадавшего от паводка Закаменского района вода ушла, теперь требуются восстановительные работы, а в Джидинском паводок усиливается.
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"Растет уровень воды в Селенге, уже поднялся близко к критической отметке. До нее осталось 10 сантиметров, когда может начать заливать поселок Новоселенгинск. И пока вода прибывает. Осталось 40 сантиметров до возможного затопления левого берега – Улан-Удэ. То есть тревожная ситуация. Это происходит, потому что в Монголии идут дожди", - сказал Цыденов.
По его словам, в качестве превентивных мер идет поиск "узких мест", производится отсыпка опасных участков, сделан запас мешков с песком.
"Складывающаяся ситуация подчеркивает необходимость строительства защитной дамбы. В затопляемой зоне живет порядка 48 тысяч человек. Мы выходили на правительство с просьбой строительства дамбы. Цена вопроса - около 7,5 миллиарда рублей, расчет пока предварительный, проектирование еще идет и в ближайшее время будет завершено. Мы с этим вопросом обращались к вице-премьеру Виталию Мутко. Получили поддержку, есть поручение Минстрою. Он также дал поручение Главгосэкспертизе принять проектную документацию в работу. Надеюсь, мы найдем поддержку и на уровне Минфина России, финансирование будет предусмотрено, и эту дамбу мы построим", - отметил Цыденов.
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Алексей ЦыденовБурятияУлан-УдэПроисшествия
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