СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Ранее члены палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, призвав незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны администрации законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса.

В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту.

Дело Скрипалей

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.