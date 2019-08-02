СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Ранее члены палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, призвав незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны администрации законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса.
В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту.
Дело Скрипалей
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.