Пользователей соцсетей рассмешил жук в волосах Трампа во время выступления

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Вирджиния в кадр попал жук, который ползал по его лицу и волосам. Видео опубликовал Sky News.
Этот курьезный случай рассмешил пользователей, посмотревших ролик. Некоторые из них предположили, что Трампа прослушивали с помощью этого жука. Других удивило, что президент не почувствовал, что по его лицу ползает жук. Они предположили, что Трамп лишился чувств.
The US President managed to finish a speech in Virginia without being distracted by what appears to be a bug crawling through his hair.— Sky News (@SkyNews) 30 июля 2019 г.
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Некоторые пользователи стали придумывать шутки.
"Жук: Наконец-то! Я сделал это! Я вернулся домой из Москвы, дорогой!", - пишет D.K.R. Boyd.
"Это не жук ползает по Трампу, а Трамп по нему", - иронизирует Ben Bradley.
"Давай, признайся, он диктует тебе, что говорить", - написал itsjustmehere.
"Жук живет внутри него, просто вылез наружу подышать", - шутит Helena.