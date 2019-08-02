Пользователей соцсетей рассмешил жук в волосах Трампа во время выступления

Этот курьезный случай рассмешил пользователей, посмотревших ролик. Некоторые из них предположили, что Трампа прослушивали с помощью этого жука. Других удивило, что президент не почувствовал, что по его лицу ползает жук. Они предположили, что Трамп лишился чувств.