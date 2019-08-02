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РИА Новости

Пользователей соцсетей рассмешил жук в волосах Трампа во время выступления

Вчера, 06:17
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Вирджиния в кадр попал жук, который ползал по его лицу и волосам. Видео опубликовал Sky News.
Этот курьезный случай рассмешил пользователей, посмотревших ролик. Некоторые из них предположили, что Трампа прослушивали с помощью этого жука. Других удивило, что президент не почувствовал, что по его лицу ползает жук. Они предположили, что Трамп лишился чувств.
Некоторые пользователи стали придумывать шутки.
"Жук: Наконец-то! Я сделал это! Я вернулся домой из Москвы, дорогой!", - пишет D.K.R. Boyd.
"Это не жук ползает по Трампу, а Трамп по нему", - иронизирует Ben Bradley.
"Давай, признайся, он диктует тебе, что говорить", - написал itsjustmehere.
"Жук живет внутри него, просто вылез наружу подышать", - шутит Helena.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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