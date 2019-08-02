Европейские эксперты назвали сценарии развития ситуации после распада ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Прекращение договора РСМД может подорвать другие соглашения по нераспространению, еще больше обострить отношения РФ и США, а также привести к пересмотру роли тактического ядерного оружия в сдерживании и подтолкнуть Европу к развитию собственного потенциала ПРО, считают опрошенные РИА Новости европейские эксперты.

Они скептически оценивают перспективы возобновления договора между Россией и США или создания многостороннего режима с участием Китая. Нынешняя ситуация фактически означает наступление этапа постепенного наращивания вооружений всеми сторонами в ожидании условий, когда разговор о разоружении в принципе станет возможным.

Конец эпохи

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.

"Конец ДРСМД заставляет нас в более широком смысле задуматься о конце целой эпохи больших разоруженческих договоров, которые исчезают один за другим. В этом смысле ДРСМД является истинным символом того времени", - сказал РИА Новости эксперт Центра исследований проблем мира и безопасности Дени Жакмен.

По его словам, "политика в области разоружения предполагает либо доверие, чего больше не происходит сегодня между США и Европой, с одной стороны, и Россией с другой, либо такую угрозу, при которой стороны хотят вести переговоры".

"Если европейцы хотят иметь возможность вести такую игру и переговоры, они должны сначала стать едиными, заслужить доверие в военном отношении. Как ни парадоксально, но разоружение может предполагать перевооружение до тех пор, пока не будут созданы условия для переговоров", - говорит аналитик.

Он отмечает, что спасение договора было маловероятным. "Китай четко заявил о своем нежелании присоединяться к какому-либо трехстороннему ДРСМД. А договор Европа-Россия не имеет смысла, так как цель ДРСМД состояла в том, чтобы связать безопасность Европы с безопасностью США", - рассуждает эксперт.

По его мнению, "одним из направлений могло бы быть создание нового сдерживания на уровне НАТО с инвестициями в общую противоракетную оборону, обычные вооружения и тактическое ядерное оружие, что предполагает очень большие затраты".

Европейская безопасность без Европы?

Бельгийский эксперт-международник, специалист по оборонным вопросам Дидье Оденаэр также считает маловероятным сценарий многостороннего соглашения с участием Китая или других стран, при этом тенденцией в предстоящие годы, по его мнению, станет дальнейшие распространение ракетных систем.

"Очень трудно представить, что придание договору РСМД многостороннего характера сработало бы, учитывая, что Китай, но также и Индия, Иран, Израиль и другие, скорее всего, никогда не войдут в такие рамки. "Многосторонний ДРСМД" - это улица, ведущая в тупик", - выразил мнение в предоставленном РИА Новости комментарии старший научный сотрудник Института международных отношений.

По его словам, "распространение наступательных и оборонительных ракетных систем, технологий и программ будет во все большей степени задавать тон в предстоящие годы".

"Несомненно, окончание действия договора о РСМД еще больше обострит двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, а также рискует подорвать другие ядерные переговоры и договоры", - считает аналитик, отмечая, что "из-за ухудшения обстановки в области безопасности нестратегический ядерный потенциал НАТО становится еще более важным".

Он полагает, что в новых условиях "европейцы должны стать менее зависимыми от американских противоракетных систем и стать действующими лицами, а не зрителями, как они были во времена договора о РСМД". "До тех пор, пока Европа будет отсутствовать в качестве стратегического субъекта, только великие державы будут продолжать говорить о европейской безопасности, и они будут делать это в отсутствии европейских стран", - отмечает он.

Эксперт считает, что "лишь немногие европейские страны обладают некоторым противоракетным потенциалом", при этом существуют и европейская промышленная база, и технологии. "В нынешних условиях безопасности без договора о РСМД европейские союзники по НАТО должны взять на себя большую долю бремени противоракетной обороны, которая по определению носит чисто оборонительный характер и поэтому должна быть в большей степени политически приемлемой", - указывает он.

По его мнению, Европа, конечно, продолжит настаивать на важности контроля над вооружениями, мерах доверия, пытаться оказать дипломатическое влияние, однако "воздействие таких подходов будет измеряться возможностями, которые европейские страны смогут привнести в области ракетного вооружения, ядерного потенциала, пусковых установок, контрмер", а "сегодня все это очень ограничено". НАТО, со своей стороны, "действительно должна будет найти эффективный сдерживающий ответ на вызовы, которые создают российские возможности", однако "союзники также должны работать и находить пути повышения транспарентности через диалог с Россией, который может быть организован в Совете Россия-НАТО или, возможно, что более важно, в рамках ОБСЕ".

Эксперт также считает важным, чтобы Вашингтон продолжал "информировать европейских союзников о шагах, которые он предпринимает, чтобы избежать новой гонки вооружений".

Ситуация повышенного риска

Эксперт Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Жан-Мари Коллен также не верит в возможность выработки в ближайшей перспективе замены ДРСМД.

"Мало надежды на возрождение договора РСМД между Москвой и Вашингтоном. Такое же чувство и в отношении идеи о включении в него новых государств, в частности Китая", - сказал эксперт РИА Новости.

Он считает "крайне прискорбным, что международное сообщество, и в первую очередь европейское сообщество, стало свидетелем смерти этого режима по контролю и запрета на целую категорию вооружений, не предприняв подлинной политической кампании по его защите", притом что новое ракетное вооружение будет нацелено даже не на территорию США.

"Договор, несомненно, имел недостатки, например, не включал Китай, но это имело историческое объяснение. Его отсутствие будет влиять на глобальную безопасность, и это решение США и России ставит мир в ситуацию повышенного риска роста арсеналов и, потенциально, использования ядерного оружия", - предостерегает эксперт.

По его мнению, в сложившихся условиях следует обратить внимание на договор о запрещении ядерного оружия. "Государства, обладающие ядерным оружием, должны в срочном порядке прекратить критиковать его и отказываться от него. Договор, который, как ожидается, вступит в силу в 2020 году, может обеспечить достойное решение для всех", - полагает он.