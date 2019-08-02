Глава Бурятии сообщил об ухудшении ситуации с паводком в Джидинском районе

УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Паводковая обстановка в Джидинском районе Бурятии осложняется, вода заливает село Джида с населением более 3 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

Ранее Цыденов сообщил, что в республике сложная ситуация из-за обильных осадков. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населенные пункты были отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, подтоплены села Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района, подтоплены дороги в Селенгинском районе.

На настоящий момент, по словам главы Бурятии, вода ушла из Закаменского района.

"В Джидинском районе наводнение продолжается полным ходом – при нас вода затапливала поселок Джида, приходила во дворы. Сейчас уже воду остановить невозможно", - сказал Цыденов, который в четверг побывал в Джидинском районе и встретился там с жителями.