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РИА Новости

Глава Бурятии сообщил об ухудшении ситуации с паводком в Джидинском районе

Вчера, 06:09
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Паводковая обстановка в Джидинском районе Бурятии осложняется, вода заливает село Джида с населением более 3 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
Ранее Цыденов сообщил, что в республике сложная ситуация из-за обильных осадков. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населенные пункты были отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, подтоплены села Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района, подтоплены дороги в Селенгинском районе.
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На настоящий момент, по словам главы Бурятии, вода ушла из Закаменского района.
"В Джидинском районе наводнение продолжается полным ходом – при нас вода затапливала поселок Джида, приходила во дворы. Сейчас уже воду остановить невозможно", - сказал Цыденов, который в четверг побывал в Джидинском районе и встретился там с жителями.
"Предложили местным жителям, у кого дома попадают под затопление, отправить детей в лагеря, пока родители разбираются с проблемами. Решали также вопросы с водообеспечением. Есть у нас поселки, отрезанные от транспортного сообщения, только лодкой можно доплыть, например, как поселок Зарубино. Соответственно, там решался вопрос и своевременного обеспечения продуктами питания, лекарствами. Больных и беременных на этих территориях нет. Была одна женщина на последнем сроке беременности, мы ее превентивно вывезли, поэтому опасных для здоровья населения ситуаций нет", - добавил глава Бурятии.
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