В Подмосковье экс-главу детского центра задержали за миллионную растрату

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали бывшего директора детского реабилитационного центра, которую подозревают в растрате миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, получала от клиентов организации денежные средства за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их. По имеющейся информации, всего она похитила и использовала по своему усмотрению свыше миллиона рублей", - сообщила Волк.
Женщину отпустили под подписку о невыезде, следователи выясняют все детали преступления.