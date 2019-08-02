В Подмосковье экс-главу детского центра задержали за миллионную растрату

"Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, получала от клиентов организации денежные средства за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их. По имеющейся информации, всего она похитила и использовала по своему усмотрению свыше миллиона рублей", - сообщила Волк.