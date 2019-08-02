В Хабаровске из-за паводка приостановят речное сообщение с Фуюанем

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Пассажирские рейсы теплохода из Хабаровска в китайский Фуюань останавливают со следующей недели из-за паводка на реке Амур, сообщается на Пассажирские рейсы теплохода из Хабаровска в китайский Фуюань останавливают со следующей недели из-за паводка на реке Амур, сообщается на сайте Росграницы.

Согласно прогнозу, уровень воды в Амуре к воскресенью поднимется до 430-470 сантиметров, подтопит часть дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. К 8-9 августа уровень составит 630-650 сантиметров, затопит все дачи на островах и низкие места в Хабаровске. В зону возможного подтопления попадают 3,7 тысячи дач и около 200 жилых домов.

"Принято решение с 6 августа приостановить международное пассажирское сообщение между сторонами на линии Хабаровск – Фуюань до снижения уровня воды в реке Амур до безопасного состояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу и воскресенье ранее запланированные рейсы будут выполнены, но сроки отправки туристических групп на сопредельные стороны ограничат до одних суток. В понедельник, 5 августа, будут приняты меры по возвращению российских и китайских граждан на родину.

Сообщается также, что грузовое направление речного пункта пропуска Хабаровск работает в обычном режиме.