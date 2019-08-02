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РИА Новости

В Хабаровске из-за паводка приостановят речное сообщение с Фуюанем

Вчера, 05:54
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТеплоходы на реке Амур в Хабаровске. Архивное фото
Теплоходы на реке Амур в Хабаровске. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Пассажирские рейсы теплохода из Хабаровска в китайский Фуюань останавливают со следующей недели из-за паводка на реке Амур, сообщается на сайте Росграницы.
Согласно прогнозу, уровень воды в Амуре к воскресенью поднимется до 430-470 сантиметров, подтопит часть дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. К 8-9 августа уровень составит 630-650 сантиметров, затопит все дачи на островах и низкие места в Хабаровске. В зону возможного подтопления попадают 3,7 тысячи дач и около 200 жилых домов.
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"Принято решение с 6 августа приостановить международное пассажирское сообщение между сторонами на линии Хабаровск – Фуюань до снижения уровня воды в реке Амур до безопасного состояния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу и воскресенье ранее запланированные рейсы будут выполнены, но сроки отправки туристических групп на сопредельные стороны ограничат до одних суток. В понедельник, 5 августа, будут приняты меры по возвращению российских и китайских граждан на родину.
Сообщается также, что грузовое направление речного пункта пропуска Хабаровск работает в обычном режиме.
Фуюань расположен от Хабаровска примерно в двух часах следования на теплоходе. Летом туда совершаются регулярные рейсы. В прошлом году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехали 47,3 тысячи человек.
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