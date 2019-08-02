В Бурятии опасаются осложнения ситуации с паводком из-за дождей в Монголии

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Уровень воды в Селенге может повыситься и осложнить ситуацию на подтопляемых территориях Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.
"Хотел бы отдельно отметить, что повышается уровень реки Селенги. На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемым территориям, которые в районе Селенги", - цитирует пресс-служба Цыденова.
Закаменский и Джидинский районы Бурятии оказались в зоне подтопления. От инфраструктуры водой оказались отрезаны населенные пункты Тохой и Укырчелон, введено ограничение движения на трех участках местных автодорог. Из-за повышения уровня воды в реке Джида было подтоплено около 20 приусадебных участков села Джида. Также в районе смыт один мост – его начнут восстанавливать, когда сойдет вода.