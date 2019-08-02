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РИА Новости

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Вчера, 05:34
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр "Сколково"
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр Сколково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время".

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", — сказала экс-госсекретарь.

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Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.
В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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НАТОКондолиза РайсСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И,что в сухом остатке, паны не братья?..Евро ассоциация..не прошла, товары по квотам и в малом объеме. Без виз? Я вас умоляю, все больше и больше ограничений со стороны Польши и Германии, то био паспорта, то справки, или просто не пускают..НАТО? Это вообще не досягаемое..хотели спрятаться от русских под крылом США и ЕС, что бы и дальше пакостить, но вас СЛИВАЮТ, по причине того, что Крым вы не смогли отдать США под базы..ВЫВОД: разрушена страна, нет былой экономики, нет с 2020 газа и транзита, нет Крыма и 2-х областей, ВОЙНА, национализм, презрение соседей, нет кружевных труселей..НЕТ НИ ЧЕГО! БРАВО...
2 августа, 06:05
ВМВладимир Мономах
19350104
Слили. И сливать начали давно. Дураку понятно, что без Крыма и ДЛНР шумеры никому не нужны. Но сливают потихоньку. Чтоб показать, что вроде как бы Запал ни при чём. Как Трамп Сирию слил. Ща заставлчем ЕС забрать Игиловцев, аесли те не заберут, то он их выпустит в Европу. Трамп уходит из Сирии, не выгодно ему кормить и впустую воевать. Сирию ща немного подербанят Турция, Иран и Россия. Ну конечно в обмен на восстановление инфраструктуры. В целом Сирия будет цела, с нефтью. Но другие страны оттяпают небольшие куские. Это цена. Увы. Украину ждёт банкрот, обнищание. Возвращать долги нечем, кроме земли. Венгрия, Польша,Румыния и др. Ну и мы конечно. ДЛНР плюс Одесса, Харьков и прочие. Остальное гиенам.
2 августа, 06:48
Игорь Доровских
9440005
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