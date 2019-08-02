КНДР могла испытать новые ракеты малой дальности, считают в Южной Корее

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР в ночь на пятницу могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.
Утром в пятницу главы министерства обороны Южной Кореи, агентства национальной безопасности и разведслужбы провели совещание относительно пусков, предположительно произведенных КНДР.
"Министры выразили серьезную озабоченность произведенными Северной Кореей пусками после испытаний 25 и 31 июля и призвали Северную Корею прекратить всякие действия, которые могут способствовать росту военной напряженности на полуострове", - отмечается в сообщении.
По оценкам военных Южной Кореи и США, полетные характеристики снарядов схожи с теми, которые были испытаны 31 июля.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
"Южная Корея и США проанализировали характеристики снарядов и подтвердили, что, скорее всего, это – новый тип баллистических ракет малого радиуса действия. Однако Северная Корея накануне заявила, что провела испытания новой крупнокалиберной РСЗО с управляемыми ракетами. Поэтому мы намерены провести детальный анализ при тесном сотрудничестве", - подчеркивается в заявлении.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2.59 и 3.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск). Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров.
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Пуски КНДР в ночи на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.