Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T05:27Z
https://ria.ru/20190802/1557096326.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

КНДР могла испытать новые ракеты малой дальности, считают в Южной Корее

Вчера, 05:27
229
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР в ночь на пятницу могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.
Утром в пятницу главы министерства обороны Южной Кореи, агентства национальной безопасности и разведслужбы провели совещание относительно пусков, предположительно произведенных КНДР.
"Министры выразили серьезную озабоченность произведенными Северной Кореей пусками после испытаний 25 и 31 июля и призвали Северную Корею прекратить всякие действия, которые могут способствовать росту военной напряженности на полуострове", - отмечается в сообщении.
По оценкам военных Южной Кореи и США, полетные характеристики снарядов схожи с теми, которые были испытаны 31 июля.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
"Южная Корея и США проанализировали характеристики снарядов и подтвердили, что, скорее всего, это – новый тип баллистических ракет малого радиуса действия. Однако Северная Корея накануне заявила, что провела испытания новой крупнокалиберной РСЗО с управляемыми ракетами. Поэтому мы намерены провести детальный анализ при тесном сотрудничестве", - подчеркивается в заявлении.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2.59 и 3.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск). Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров.
Президент США Дональд Трамп
26 июля, 06:50
Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет
Пуски КНДР в ночи на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
010000
Обсудить 0
Южная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Евросоюз призвал КНДР воздерживаться от подрывающих стабильность действий
РИА
Новости
Выпущенные КНДР ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии
Мигрант из Сальвадора умер после задержания на границе США
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Франция, Германия и Британия призвали КНДР к полной денуклеаризации
Лента
новостей
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
В Гонконге задержали восемь человек за хранение взрывчатых веществ и оружия
Природый пожар на севере Красноярского края
Ил-76 ВКС совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Китая денуклеаризацию КНДР
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Военные Южной Кореи подтвердили новый пуск "снарядов" из КНДР
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
В Госдуме предложили ввести индекс успешности бизнес-инкубаторов
В Йемене 49 человек погибли при обстреле парада и взрыве автомобиля
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели три новых взрыва
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ограбление конгрессмена, которого он часто ругает
Тюмень
Тюменская область усилит работу по созданию НОЦ мирового уровня
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Власти Венесуэлы считают санкции США против Зарифа незаконными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния