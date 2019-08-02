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РИА Новости

Росздравнадзор поможет проверить скандальный центр реабилитации в Приморье

Вчера, 05:25
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ВЛАДИВОСТОК , 2 авг - РИА Новости. Росздравнадзор планирует участвовать в проверке правоохранителей в реабилитационном центре во Владивостоке, где ранее скончался мужчина, страдавший от алкогольной зависимости, и где, по данным СМИ, над пациентами издеваются.
В конце июля СК сообщил, что в центр социальной реабилитационной помощи "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины сообщили об издевательствах над пациентами со стороны персонала.
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"У нас нет полномочий проводить (собственную) проверку. Но мы в курсе ситуации и в контакте со следователями. Мы предложили наше участие в проверочных мероприятиях. Так что совместно со следственным комитетом, если у них возникнет необходимость привлечь наших специалистов, выйдем туда", - сказал РИА Новости представитель территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю.
Он подтвердил, что лицензия на медицинскую деятельность у данной организации отсутствует.
"Если организации нет в реестре медучреждений, то мы не можем проводить там проверку. Это полномочия правоохранительных органов. Мы можем поучаствовать в их проверке, что и планируем сделать", - добавил собеседник.
Комментарием руководства центра "Расцвет" РИА Новости не располагает, указанные на сайте организации телефоны отключены.
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