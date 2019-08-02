Госсекретарь США обсудил с главой МИД Китая денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Китая Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР и необходимость возвращения к переговорам, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Помпео и Ван И провели встречу 1 августа в Бангкоке. Стороны "подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи и необходимости возвращения Северной Кореи к переговорам", говорится в распространенном комментарии. Помпео также "выразил обеспокоенность по поводу того, как Китай обращается с религиозными меньшинствами".