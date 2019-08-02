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РИА Новости

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

Вчера, 05:18
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Финляндия с первого сентября станет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, сообщил МИД этой страны.
В ведомстве уточнили, что этого требуют директивы Евросоюза.
Шенгенская виза
1 августа, 17:06
"Страшный" период прошел. Эксперт о новых требованиях Финляндии к визамФинляндия ужесточит требования к визам для россиян с 1 сентября. О том, как это может отразиться на туристическом потоке, в интервью радио Sputnik рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.
В настоящее время требуются только заполненная анкета, действующий заграничный паспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
С начала осени также потребуются документы, подтверждающие проживание во время поездки, и проездные билеты; письменное описание маршрута тура; справка с места работы с данными о заработной плате; выписка из банка за три предыдущих месяца либо свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.
Ранее все перечисленные документы запрашивались лишь в исключительных случаях.
Требования к подтверждающим документам будут опубликованы в августе 2019 года на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России.
В МИД выразили надежду, что ужесточение правил не повлияет на количество заявлений.
При этом руководитель отдела по выдаче виз финского генконсульства в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин рассказала РИА Новости, что Финляндия продолжит практику выдачи многолетних шенгенских виз в Петербурге и надеется, что новые требования окажут на заявителей минимальное воздействие.
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Интересы разведки

Финский правозащитник Йохан Бекман выразил в разговоре с "360" мнение, что решение его страны ужесточить требования к визам для россиян является политическим. Он предположил, что одной из причин могла стать попытка получить доступ к данным туристов из России.
"В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада", — отметил он.
Бекман при этом напомнил, что в самой Финляндии внешней разведки нет.
Кроме того, по его словам, изменение правил может быть связано с призывами партии "Истинные финны", а также с антироссийской агитацией в стране.

Давление Евросоюза

Депутат Антон Морозов отметил, что Финляндия ужесточит визовые требования к россиянам под давлением ЕС.
"Власти Евросоюза хотели бы <…> контролировать поток туристов, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе", — предположил он в комментарии "Известиям".
Политик напомнил, что между Москвой и Хельсинки существует договор о приграничном сотрудничестве, который подразумевает упрощенную выдачу виз жителям приграничных территорий.
В прошлом году 87% всех выданных Финляндией шенгенских виз пришлись на россиян. Хельсинки выдали 669 025 разрешений на въезд в шенгенскую зону, тогда как остальные страны — только 99 953.
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Антон МорозовЕвросоюзЙохан БекманФинляндияРоссия
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