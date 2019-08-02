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РИА Новости
Война в Сирии

Более 200 компаний приняли участие в продовольственной выставке в Дамаске

Вчера, 05:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фото
Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 2 авг - РИА Новости. Около 180 компаний из Сирии и порядка 20 зарубежных производителей приняли участие в продовольственной выставке Food Expo, прошедшей в Дамаске.
"Здесь представлены все направления в производстве продуктов. Когда наши коллеги собирались приехать в Дамаск, они опасались за свою жизнь, спрашивали, безопасно ли это. Но мы рассказали им, что в Сирии сейчас уже спокойно. Здесь можно и нужно начинать свой бизнес", - сказал руководитель выставки Зияд Шама.
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По его словам, на Food Expo представлена продукция компаний из Ливана, Ирака, ОАЭ, а также из Италии. Шама отметил, что посетившие выставку иностранцы убедились в готовности сирийских производителей к открытию совместных предприятий.
Сирийские бизнесмены при этом отметили пользу введенных Западом санкций, благодаря которым им удалось наладить производство ряда категорий продуктов питания у себя в стране.
"У нас 25 видов сыров, в основном это плавленые сыры. Все изготовлено из натуральных ингредиентов, по вкусовым качествам не уступает сырам из Европы. В Сирии все знают нашу продукцию, уже наладили поставки в соседние страны", - рассказал Ахмед Альох, представитель фирмы по производству плавленых сыров. Он отметил, что его компания не боится конкуренции и в ближайшее время рассчитывает выйти на рынки европейских стран.
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Война в СирииДамаск (мухафаза)СирияЭкономика
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