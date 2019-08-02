Более 200 компаний приняли участие в продовольственной выставке в Дамаске

ДАМАСК, 2 авг - РИА Новости. Около 180 компаний из Сирии и порядка 20 зарубежных производителей приняли участие в продовольственной выставке Food Expo, прошедшей в Дамаске.

"Здесь представлены все направления в производстве продуктов. Когда наши коллеги собирались приехать в Дамаск, они опасались за свою жизнь, спрашивали, безопасно ли это. Но мы рассказали им, что в Сирии сейчас уже спокойно. Здесь можно и нужно начинать свой бизнес", - сказал руководитель выставки Зияд Шама.

По его словам, на Food Expo представлена продукция компаний из Ливана, Ирака, ОАЭ, а также из Италии. Шама отметил, что посетившие выставку иностранцы убедились в готовности сирийских производителей к открытию совместных предприятий.

Сирийские бизнесмены при этом отметили пользу введенных Западом санкций, благодаря которым им удалось наладить производство ряда категорий продуктов питания у себя в стране.