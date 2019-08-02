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РИА Новости

Трамп призвал Европу забрать себе боевиков ИГ*

Вчера, 05:01
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что США могут освободить удерживаемых террористов из "Исламского государства"*, если Европа откажется их забирать себе.
"Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ*, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу", — сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп
23 марта, 21:19
Трамп приписал коалиции США освобождение Сирии от ИГ*
В конце апреля Трамп напоминал, что США удерживают в заключении 1,8 тысячи ИГ*, которых взяли в плен во время боев в Сирии.
По его словам, принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными.
"Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах", — написал президент в Twitter.
С 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официального Дамаска. В декабре Трамп объявил о выводе войск из Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
23 марта, 13:14
Эксперт объяснил, зачем Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
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Исламское государствоДональд ТрампСША
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