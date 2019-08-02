Трамп призвал Европу забрать себе боевиков ИГ*

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что США могут освободить удерживаемых террористов из "Исламского государства"*, если Европа откажется их забирать себе.

"Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ*, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу", — сказал он журналистам.

В конце апреля Трамп напоминал, что США удерживают в заключении 1,8 тысячи ИГ*, которых взяли в плен во время боев в Сирии.

По его словам, принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными.

"Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах", — написал президент в Twitter

С 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официального Дамаска. В декабре Трамп объявил о выводе войск из Сирии.