Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Житель штата Техас в США рассказал, как пережил клиническую смерть в возрасте 17 лет. Его рассказ приводит издание Житель штата Техас в США рассказал, как пережил клиническую смерть в возрасте 17 лет. Его рассказ приводит издание Daily Express

Мужчина по имени Дуглас рассказал, что, будучи юношей, страдал бессонницей и при этом выпивал. Однажды врачи прописали ему сильнодействующие препараты, не совместимые с алкоголем. Несмотря на это, Дуглас все же принял таблетки, и у него на несколько минут остановилось сердце. Однако медикам удалось его реанимировать.

По словам мужчины, за это время перед его глазами промелькнула вся жизнь, а после он увидел перед собой тоннель с ярким светом в конце, который притягивал его.

Мужчина рассказал, что видел свое тело, лежащее на полу, в то время как тоннель увлекал его. Кроме того, он почувствовал внутреннее спокойствие.

Дуглас добавил, что в конце тоннеля он встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему измениться, чтобы "пройти сюда". В ответ мужчина не пожелал уходить, однако образ сказал, что "его время еще не пришло", и попросил рассказать людям о себе.