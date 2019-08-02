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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете

Вчера, 05:02
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© Depositphotos / PlepraisaengДефибрилляция сердца
Дефибрилляция сердца
© Depositphotos / Plepraisaeng
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Житель штата Техас в США рассказал, как пережил клиническую смерть в возрасте 17 лет. Его рассказ приводит издание Daily Express.
Мужчина по имени Дуглас рассказал, что, будучи юношей, страдал бессонницей и при этом выпивал. Однажды врачи прописали ему сильнодействующие препараты, не совместимые с алкоголем. Несмотря на это, Дуглас все же принял таблетки, и у него на несколько минут остановилось сердце. Однако медикам удалось его реанимировать.
Врачи во время операции
25 июня, 22:53
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
По словам мужчины, за это время перед его глазами промелькнула вся жизнь, а после он увидел перед собой тоннель с ярким светом в конце, который притягивал его.
Мужчина рассказал, что видел свое тело, лежащее на полу, в то время как тоннель увлекал его. Кроме того, он почувствовал внутреннее спокойствие.
Дуглас добавил, что в конце тоннеля он встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему измениться, чтобы "пройти сюда". В ответ мужчина не пожелал уходить, однако образ сказал, что "его время еще не пришло", и попросил рассказать людям о себе.
После этого, по словам Дугласа, он вернулся обратно в свое тело. Мужчина также рассказал, что этот случай заставил его стать глубоко религиозным человеком.
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Религия и мировоззрениерелигияСШАВ мире
Популярные комментарии
Судя по всему, мужчина успешно продолжил выпивать алкоголь и таблетки...
2 августа, 05:53
Booz
853711145
Правда это, или выдумка... но если человек меняется к лучшему, скажем спасибо "тому свету".
2 августа, 09:03
Дмитрий Широков
9142105
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