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РИА Новости

В Японии казнили двух человек

Вчера, 04:55
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии, сообщило в пятницу агентство Киодо.
Имена казненных не разглашаются. Приговор привели в исполнение утром по приказу министра юстиции Такаси Ямаситы.
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В последний раз высшая мера наказания была применена в Японии в декабре прошлого года в отношении двух заключенных, а еще ранее - в июле, когда казнили оставшихся шестерых бывших руководителей запрещенной также в России секты "Аум Синрикё"*.
Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда.
Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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