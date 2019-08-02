В Японии казнили двух человек

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии, сообщило в пятницу агентство Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии, сообщило в пятницу агентство Киодо

Имена казненных не разглашаются. Приговор привели в исполнение утром по приказу министра юстиции Такаси Ямаситы.

В последний раз высшая мера наказания была применена в Японии в декабре прошлого года в отношении двух заключенных, а еще ранее - в июле, когда казнили оставшихся шестерых бывших руководителей запрещенной также в России секты "Аум Синрикё"*.

Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.