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РИА Новости

Исследование: около 40% россиян допускают просрочку по ипотеке при разводе

Вчера, 04:50
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр ипотечного кредитования. Архивное фото
Центр ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около 40% выплачивающих ипотеку россиян после принятия решения о разводе допускают просрочку, но большинство из них через какое-то время возвращается к постоянным платежам, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам первого полугодия 2019 года в России в общей сложности насчитывается 25 тысяч ипотечных договоров, находящихся в статусе просрочки на 90 и более дней. Из этого количества заемщиков лишь 4 тысячи находятся в разводе или на стадии бракоразводного процесса. Таким образом, это составляет около 20% от всех просроченных в этом сегменте долгов", - сказано в исследовании.
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Однако гораздо большее количество россиян допускает просрочку сразу после принятия решения о разводе. "Около 40% после принятия решения о разводе допускают несущественные задержки платежей, связанными с внутренним конфликтом, однако спустя время большинству из них удаётся решить данный конфликт", - указывают аналитики.
"Ипотека бесспорно является одним из самых социально значимых кредитных продуктов. Кроме того, доля просроченной задолженности в данном сегменте залогового кредитования в 5 раз ниже, чем в совокупной доле общей просрочки физических лиц - 1% против 5%. Как свидетельствуют консолидированные данные, более 50% заемщиков на момент оформления либо спустя некоторое время после получения ипотечного кредита состоят в браке, то есть около 900 тысяч кредитов обслуживается семейными усилиями", - прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин при этом отметил, что семейное положение играет не последнюю роль в принятии решения выдачи средств кредитором, при чем это касается не только залоговых продуктов, но и всех сегментов в целом.
По данным ЦБ, совокупный ипотечный портфель в России достиг по итогам полугодия 7 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 10,2%. При этом просроченная задолженность россиян за полгода сократилась на 0,2% - до 72,5 миллиарда рублей.
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