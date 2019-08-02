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РИА Новости
Культура

Суд обязал Кэти Перри выплатить более 2,7 миллиона долларов за плагиат

Вчера, 04:48
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© AP Photo / Matt RourkeАмериканская певица Кэти Перри. Архивное фото
Американская певица Кэти Перри. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
Американская певица Кэти Перри. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Федеральный суд присяжных в США постановил, что певица Кэти Перри должна выплатить рэперу Маркусу Грею 2,78 миллиона долларов в качестве компенсации за незаконно скопированную песню, сообщает издание USA Today.
Ранее присяжные решили, что при создании песни Перри скопировала песню Joyful Noise рэпера Маркуса Грея и его соавторов. Песня Dark Horse на протяжении четырех недель возглавляла чарт Billboard и принесла Перри музыкальную награду "Грэмми".
Согласно решению жюри, лично Перри должна выплатить исполнителю композиций на христианскую тематику 550 тысяч долларов. Остальную сумму предстоит внести лейблу Capitol Records и продюсерам певицы.
Адвокаты Грея заявляли, что спорная песня принесла Capitol Records 31 миллион долларов и требовали компенсации в размере 20 миллионов.
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КультураКэти Перри (Хадсон)США
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