Суд обязал Кэти Перри выплатить более 2,7 миллиона долларов за плагиат

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Федеральный суд присяжных в США постановил, что певица Кэти Перри должна выплатить рэперу Маркусу Грею 2,78 миллиона долларов в качестве компенсации за незаконно скопированную песню, сообщает издание USA Today.
Ранее присяжные решили, что при создании песни Перри скопировала песню Joyful Noise рэпера Маркуса Грея и его соавторов. Песня Dark Horse на протяжении четырех недель возглавляла чарт Billboard и принесла Перри музыкальную награду "Грэмми".
Согласно решению жюри, лично Перри должна выплатить исполнителю композиций на христианскую тематику 550 тысяч долларов. Остальную сумму предстоит внести лейблу Capitol Records и продюсерам певицы.
Адвокаты Грея заявляли, что спорная песня принесла Capitol Records 31 миллион долларов и требовали компенсации в размере 20 миллионов.
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