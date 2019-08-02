СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета России.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного часть. 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса (халатность).

По предварительной версии следствия, с 22 марта по первое августа должностные лица краевого минлесхоза не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров. Из-за этого пожары распространились на значительные территории.

Сумма ущерба устанавливается.

Следователи приступили к проведению следственных действий и оперативных мероприятий, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления.

Решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в минлесхозе, региональном управлении МЧС и КГАУ "Лесопожарный центр" с целью изъятия интересующей следствие документации.

Пожары в Сибири

По состоянию на первое августа на территории России было зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар.

Из-за сложной пожароопасной обстановки в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии действует режим ЧС.

По данным федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки, первого августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров.

На 0.00 мск второго августа тушили 160 лесных пожаров на 122 046 гектарах. Больше всего леса горит в Иркутской области — 62 пожара на 89 503 гектарах.