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РИА Новости

СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Вчера, 04:44
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкПоследствия лесных пожаров в Красноярском крае
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета России.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного часть. 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса (халатность).
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
1 августа, 16:28
Из ничего дождь не вызовешь. В "Авиалесохране" рассказали, как тушат пожарыВ России тушение лесных пожаров с помощью искусственных дождей применяется ежегодно. Однако далеко не всегда этот способ работает, рассказал в интервью радио Sputnik замначальника ФБУ "Авиалесохрана" Николай Ковалев.
По предварительной версии следствия, с 22 марта по первое августа должностные лица краевого минлесхоза не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров. Из-за этого пожары распространились на значительные территории.
Сумма ущерба устанавливается.
Следователи приступили к проведению следственных действий и оперативных мероприятий, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления.
Решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в минлесхозе, региональном управлении МЧС и КГАУ "Лесопожарный центр" с целью изъятия интересующей следствие документации.
Лесной пожар в Республике Саха (Якутия)
1 августа, 13:29
Синоптики ожидают в августе сильные дожди в Якутии, где бушуют пожары

Пожары в Сибири

По состоянию на первое августа на территории России было зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар.
Из-за сложной пожароопасной обстановки в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии действует режим ЧС.
По данным федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки, первого августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров.
На 0.00 мск второго августа тушили 160 лесных пожаров на 122 046 гектарах. Больше всего леса горит в Иркутской области — 62 пожара на 89 503 гектарах.
Ранее Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров. Сформирована авиационная группировка из военных самолетов и вертолетов.
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
1 августа, 12:26
Самолеты Минобороны будут тушить пожары в Красноярском крае 20 раз в день
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Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Всё бы хорошо, но куда делась глава счётной палаты Красноярского края, которая предупреждала о последствиях массовой вырубки лесов и о причастности губернатора края и его зятя прокурора.
2 августа, 05:49
Андрюшка Чернышев
18232523
Класс: четыре месяца пожар, а виновных только сейчас пытаются назначить и даже определить сумму ущерба, который возместить невозможно.
2 августа, 05:21
ygrosha
13052315
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