Медведев призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Курильские острова нуждаются в специальном инструменте для активизации там деятельности бизнеса, и правительство готово рассмотреть предложения властей региона, заявил Дмитрий Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
"Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в этом регионе — в Сахалинской области и на Курильских островах", — добавил премьер-министр.
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил Медведева рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах.
"Мы бы хотели обратиться с инициативой, которую мы прорабатывали с вице-премьером Юрием Трутневым сейчас совместно, идея заключается в том, чтобы на Курильских островах можно было бы обнулить федеральные налоги, соответственно, налоги региональные, с тем чтобы привлечь инвесторов и развивать активно эту территорию", — сказал глава региона.
По его словам, на островах есть широкополосный интернет, что дает возможность развивать цифровые технологии.
"Также можно развивать туризм, и есть инвесторы, которые бы заинтересовались такой инициативой", — добавил Лимаренко.
Медведев назвал инициативу по налогам "интересной", отметив, что Курильские острова для России носят "особый характер".
13 февраля, 08:00Японцы призвали заплатить за Курилы. Много ли они хотят