Медведев призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах

"Мы бы хотели обратиться с инициативой, которую мы прорабатывали с вице-премьером Юрием Трутневым сейчас совместно, идея заключается в том, чтобы на Курильских островах можно было бы обнулить федеральные налоги, соответственно, налоги региональные, с тем чтобы привлечь инвесторов и развивать активно эту территорию", — сказал глава региона.