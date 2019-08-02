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РИА Новости

Судно с косатками из "китовой тюрьмы" снабдят тоннами льда

Вчера, 04:38
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Ученые снабдят судно с тремя косатками из "китовой тюрьмы", которое поплывет по Амуру к месту выпуска животных в Охотское море в Хабаровском крае, тремя тоннами льда из-за жары в регионе, сообщает Greenpeace.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап выпуска в четверг начался только вечером - весь день температура воздуха превышала 30 градусов, жара начала спадать после 18.00. В итоге машины с тремя косатками отправились из бухты Средняя в Приморье в сторону Хабаровского края только в 23.00 (16.00 мск) 1 августа.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Хабаровске будет 25-30 градусов тепла.
"Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) запасается льдом и хорошими изолирующими материалами для ванн. На барже, в которой косатки поплывут по Амуру, будет три тонны льда. Мы очень надеемся, что косатки переживут и эту невзгоду и благополучно нырнут в воды Охотского моря, забыв прошедший год как страшный сон", – отметил ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян, чьи слова приводятся в сообщении.
Выпуск белух из китовой тюрьмы
29 июля, 16:30
Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"
Команда Greenpeace проследует за фурами и затем — к месту выпуска, который состоится на следующей неделе.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
30 июля, 06:10
Экологи опасаются за судьбу самой маленькой косатки из "китовой тюрьмы"
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