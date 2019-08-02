Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании на территорию России

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Акционеры российской компании "Русала" на внеочередном собрании в четверг одобрили решение о ее перерегистрации с острова Джерси на территорию России, говорится в заявлении компании на гонконгской бирже.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что "Русал" и En+ могут перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининграде до конца года.

Акционеры преимущественным большинством голосов утвердили вынесенную на голосование резолюцию об "одобрении заявки компании в регулирующие органы РФ ("новая юрисдикция) для продолжения ее работы в статусе международной компании по законам новой юрисдикции".

Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

Акционеры также одобрили принятие нового корпоративного устава в соответствии с законодательством РФ и с учетом необходимых или желаемых изменений для того, чтобы компания могла работать за пределами острова Джерси в качестве международной. На должность генерального директора утвержден Евгений Никитин.

Специальной резолюцией акционеры одобрили условия заявлений компании в регулирующие органы РФ и Джерси. Отмечается, что после того, как "Русал" завершит все процедуры перерегистрации с острова Джерси в РФ, регистратором компании в России станет АО "Межрегиональный регистраторский центр".

Помимо этого, акционеры одобрили предложения, что личным законом компании будет считаться право РФ, а не Джерси, а также что номинальная стоимость акций и уставной капитал компании должны выражаться в рублях.

Не получило одобрения предложение об изменении в названии компании на русском и английском языках. Предлагалось изменить название компании на русском языке на "Международная компания публичное акционерное общество "РУСАЛ" (МКПАО "РУСАЛ"), а на английском с United Company RUSAL Plc на RUSAL International Public Joint-Stock Company (RUSAL IPJSC).

Совет директоров "Русала" в ноябре 2018 года принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании Елена Безденежных на прошлой неделе уточняла, что компания будет перерегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде.