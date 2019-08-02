Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T04:33Z
https://ria.ru/20190802/1557095859.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151840/61/1518406181_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_1ed6435f09ac5cd81a85d9a4cfae457c.jpg
РИА Новости

Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании на территорию России

Вчера, 04:33
1749
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы. Архивное фото
Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Акционеры российской компании "Русала" на внеочередном собрании в четверг одобрили решение о ее перерегистрации с острова Джерси на территорию России, говорится в заявлении компании на гонконгской бирже.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил журналистам, что "Русал" и En+ могут перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининграде до конца года.
Акционеры преимущественным большинством голосов утвердили вынесенную на голосование резолюцию об "одобрении заявки компании в регулирующие органы РФ ("новая юрисдикция) для продолжения ее работы в статусе международной компании по законам новой юрисдикции".
Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.
Алюминиевые слитки используемые для установки полунепрерывного литья алюминиевых сплавов в институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета
21 декабря 2018, 08:00
Нерусский алюминий. Что значит отмена санкций против "Русала" для России
Акционеры также одобрили принятие нового корпоративного устава в соответствии с законодательством РФ и с учетом необходимых или желаемых изменений для того, чтобы компания могла работать за пределами острова Джерси в качестве международной. На должность генерального директора утвержден Евгений Никитин.
Специальной резолюцией акционеры одобрили условия заявлений компании в регулирующие органы РФ и Джерси. Отмечается, что после того, как "Русал" завершит все процедуры перерегистрации с острова Джерси в РФ, регистратором компании в России станет АО "Межрегиональный регистраторский центр".
Помимо этого, акционеры одобрили предложения, что личным законом компании будет считаться право РФ, а не Джерси, а также что номинальная стоимость акций и уставной капитал компании должны выражаться в рублях.
Бизнесмен Олег Дерипаска
29 мая, 01:38
Представители Дерипаски назвали обвинения Минфина США бездоказательными
Не получило одобрения предложение об изменении в названии компании на русском и английском языках. Предлагалось изменить название компании на русском языке на "Международная компания публичное акционерное общество "РУСАЛ" (МКПАО "РУСАЛ"), а на английском с United Company RUSAL Plc на RUSAL International Public Joint-Stock Company (RUSAL IPJSC).
Совет директоров "Русала" в ноябре 2018 года принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании Елена Безденежных на прошлой неделе уточняла, что компания будет перерегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде.
Акционеры энергометаллургической En+ (материнская компания "Русала") одобрили перерегистрацию компании в том же специальном административном районе в декабре прошлого года.
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
21 декабря 2018, 08:00
Дональд Трамп пытается национализировать "Русал"
4822012
Обсудить 3
РусалДжерсиРоссияЭкономика
Рекомендуем
Новая Lada Granta
"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada
РИА
Новости
Американские доллары
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза
Лента
новостей
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Столичные предприниматели начали обучение в экспортном акселераторе
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
НАСА не выразило сомнений в безопасности робота "Федора"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что США могут "выпустить в Европу" тысячи террористов ИГ*
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп назвал разговор с Путиным хорошим
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Лента новостейМолния