Медведев назвал общий размер единой субсидии Дальнему Востоку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, будут выделены дополнительные средства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 миллиардов рублей", - заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока.

Глава правительства также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.