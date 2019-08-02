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РИА Новости

Медведев назвал общий размер единой субсидии Дальнему Востоку

Вчера, 04:25
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, будут выделены дополнительные средства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 миллиардов рублей", - заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока.
Глава правительства также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.
В информационных материалах к совещанию отмечается, что на реализацию мероприятий по развитию центров экономического роста распоряжением правительства РФ от 30 июля 2019 года утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам регионам Дальневосточного федерального округа в объеме 94,3 миллиарда рублей.
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