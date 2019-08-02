Исследование выявило связь между разводами и ипотекой

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна - около 2%", - отмечают эксперты.

Аналитики объясняют это тем, что семья более взвешенно подходит к принятию решения об оформлении ипотеки как с точки зрения своих финансовых возможностей, так и с точки зрения психологической стабильности внутри семьи.

Среди рисков, связанных с разводом ипотечных заемщиков, эксперты назвали возможные долгие судебные тяжбы по определению конечного владельца недвижимости.