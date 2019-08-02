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РИА Новости

В Минздраве рассказали, в каких регионах дольше всего ждут скорую помощь

Вчера, 04:20
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самое большое количество случаев приезда скорой помощи к пациенту через час после вызова в прошлом году отмечалось в Томской, Самарской и Тверской областях, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут – Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)", - говорится в сборнике.
В среднем по России почти в 90% случаев "скорая" приезжает к пациентам менее чем за 20 минут, отмечается в сборнике.
Меньше всего ждут "скорую" в Ингушетии и Калмыкии, там врачи приезжают менее чем за 20 минут в 99% случаев, уточняется в материале.
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Министерство здравоохранения РФИнгушетияТверская областьКалмыкияСамарская областьТомская областьРоссияОбщество
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