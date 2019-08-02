Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкалья

Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.

"Подготовлен протокол совещания, включающий в себя различные позиции, касающиеся развития Забайкальского края. Мы вчера это обсуждали. Не буду к этому возвращаться, просто хочу сказать, что такой документ подписан и подлежит применению", - сказал Медведев на совещании по развитию экономических центров Дальнего Востока.