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РИА Новости

Медведев подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкалья

Вчера, 04:08
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в Чите. 1 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в Чите. 1 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в Чите. 1 августа 2019
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о мероприятиях по развитию Забайкальского края.
Глава правительства, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, в четверг в Чите провел совещание о мерах по развитию Забайкальского края.
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
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"Подготовлен протокол совещания, включающий в себя различные позиции, касающиеся развития Забайкальского края. Мы вчера это обсуждали. Не буду к этому возвращаться, просто хочу сказать, что такой документ подписан и подлежит применению", - сказал Медведев на совещании по развитию экономических центров Дальнего Востока.
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Дмитрий МедведевЗабайкальский крайЭкономика
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