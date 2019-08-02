Более 4,5 тысяч россиян погибли в 2018 году в результате ЧС

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 4,5 тысяч россиян, в том числе 537 детей, погибли в 2018 году в результате различных чрезвычайных ситуаций, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Численность населения, пострадавшего при различных видах чрезвычайных ситуаций в 2018 году: всего по Российской Федерации 14 999, из них погибших 4 636, в том числе детей 537", - говорится в сборнике.

При этом в 2017 году число пострадавших в результате чрезвычайных ситуация составляло чуть более 10 тысяч, а число погибших около 3 тысяч, уточняется в сборнике.

Больше всего людей погибли в результате техногенных катастроф – около 4,3 тысячи человек, в результате биолого-социальных ЧС – 202, бандитизма – 24, природных явлений – 21, в вооруженных конфликтах 18, уточняется в сборнике.