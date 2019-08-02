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РИА Новости

Хабаровским островным дачникам посоветовали собрать и вывезти урожай

Вчера, 03:57
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОстров Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Архивное фото
Остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. МЧС рекомендует владельцам дач на островах под Хабаровском за два дня собрать и вывезти урожай, пока эти территории не ушли под воду из-за паводка.
Согласно прогнозу, уровень воды в реке Амур к воскресенью поднимется до 430-470 сантиметров, подтопит часть дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. К 8-9 августа уровень составит 630-650 сантиметров, затопит все дачи на островах и низкие места в Хабаровске. В зону возможного подтопления попадают 3,7 тысячи дач и около 200 жилых домов.
"У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества и покинуть зону подтопления, не создавая угрозу своей жизни", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что утром 2 августа уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 391 сантиметр, поднявшись на 22 сантиметра за сутки. Ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 60-70 сантиметров.
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Ведомство сообщает, что некоторые дачи уже начало подтапливать, к некоторым вода подошла очень близко. С повышением уровня вода стремительно заполняет сухие протоки и внутренние озера на островах, тем самым отрезая пути к некоторым участкам. При такой динамике уже в субботу их придется преодолевать только в высоких резиновых сапогах, а вскоре и вовсе на лодке.
"Предупреждение относится также и к жителям домов и владельцев приусадебных участков, гаражей, расположенных в низинах и вблизи русла реки Амур в городе Хабаровске и его пригородах, в частности в районе Красной речки, улиц Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная", - говорится в сообщении.
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