Хабаровским островным дачникам посоветовали собрать и вывезти урожай

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. МЧС рекомендует владельцам дач на островах под Хабаровском за два дня собрать и вывезти урожай, пока эти территории не ушли под воду из-за паводка.

Согласно прогнозу, уровень воды в реке Амур к воскресенью поднимется до 430-470 сантиметров, подтопит часть дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. К 8-9 августа уровень составит 630-650 сантиметров, затопит все дачи на островах и низкие места в Хабаровске. В зону возможного подтопления попадают 3,7 тысячи дач и около 200 жилых домов.

"У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества и покинуть зону подтопления, не создавая угрозу своей жизни", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что утром 2 августа уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 391 сантиметр, поднявшись на 22 сантиметра за сутки. Ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 60-70 сантиметров.

Ведомство сообщает, что некоторые дачи уже начало подтапливать, к некоторым вода подошла очень близко. С повышением уровня вода стремительно заполняет сухие протоки и внутренние озера на островах, тем самым отрезая пути к некоторым участкам. При такой динамике уже в субботу их придется преодолевать только в высоких резиновых сапогах, а вскоре и вовсе на лодке.