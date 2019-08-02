НАСА не выразило сомнений в безопасности робота "Федора"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. НАСА не предъявляло к российскому роботу "Федору" дополнительных требований по безопасности перед его полетом на Международную космическую станцию, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.

Ранее сообщалось, что российский антропоморфный робот "Федор" отправится на МКС на корабле "Союз МС-14" 22 августа 2019 года. Перед полетом он получил новое имя - Skybot F-850.

"Груз Skybot F-850 должен соответствовать обычным российским требованиям, чтобы полететь на МКС. У НАСА не было к нему каких-либо дополнительных требований", - сказал собеседник агентства.

На российском сегменте МКС робот под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач. Причем информация о том, какие именно это будут задачи, держится в строжайшем секрете, "Роскосмос" обещает рассказать о работе Skybot на станции уже после завершения миссии. Робот будет возвращен на Землю на "Союзе МС-14" 7 сентября.

"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.