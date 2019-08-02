Террориста Царнаева вряд ли скоро казнят, полагает американский юрист

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Террориста Джохара Царнаева, приговоренного к высшей мере наказания за организацию теракта на Бостонском марафоне, вряд ли казнят в ближайшее время, несмотря на восстановление смертной казни за федеральные преступления в США, считает Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.
Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что власти возобновят казни за федеральные преступления после многолетнего перерыва.
"Учитывая процесс апелляции, вряд ли Царнаев будет казнен в ближайшее время", - сказал Маркс.
Вместе с тем, по его словам, решение Трампа показало, что он готов выполнять предвыборные обещания, даже те, которые неоднозначно воспринимают в обществе. Смертную казнь, согласно опросам, поддерживает около 60% американцев, в то время как 20 лет назад за нее выступали более трех четвертей избирателей. Трамп не раз обещал расширить применение смертной казни.
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"Решение президента Трампа возобновить смертную казнь после 16 лет перерыва - еще один пример выполнения предвыборных обещаний. В отличие от многих кандидатов в президенты, он выполняет в том числе и неоднозначные обещания после выборов", - сказал Маркс.
Он напомнил, что Трамп уже сделал ряд таких шагов, в частности, по ограничению иммиграции и строительству стены на границе с Мексикой.
"На практике вряд ли это решение будет иметь влияние в краткосрочной перспективе, поскольку осужденные убийцы обычно могут задержать казнь на многие годы", - пояснил Маркс.
В очереди на казнь за федеральные преступления находятся 62 человека, но лишь пять из них исчерпали все возможности для апелляции и могут быть казнены немедленно. Царнаев к этой группе не относится.
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При этом Маркс отметил, что Трамп усилил давление на демократов, в том числе и по делу Царнаева.
"Его (Трампа) решение окажет значительное влияние на выборы 2020 года, поскольку кандидаты-демократы в полном составе выступают против смертной казни, даже в случаях, когда вина доказана вне всяких сомнений. Его смелый шаг заставит демократов объяснять, почему не стоит казнить убийц вроде Джохара Царнаева, который во время теракта на Бостонском марафоне убил трех человек и ранил больше 280", - сказал Маркс.
Ряд пострадавших при теракте в Бостоне не ответили на запрос РИА Новости о том, как они относятся к перспективе казни Царнаева.
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