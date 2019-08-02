Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Немецкая компания Немецкая компания Statista назвала страны с самой масштабной потерей древесного покрова в 2018 году.

Так, на первом месте по этому показателю — Россия, которая в 2018 году утратила более 5,56 миллиона гектаров леса.

На втором месте с большим отрывом идет Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова.

Третью строчку заняла Канада с 2,1 миллиона гектаров, а на четвертом месте идут США с показателем чуть более двух миллионов гектаров.