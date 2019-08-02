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РИА Новости

Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году

Вчера, 03:32
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗаготовка древесины в Челябинской области
Заготовка древесины в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Немецкая компания Statista назвала страны с самой масштабной потерей древесного покрова в 2018 году.
Так, на первом месте по этому показателю — Россия, которая в 2018 году утратила более 5,56 миллиона гектаров леса.
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
7 июля, 08:00
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
На втором месте с большим отрывом идет Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова.
Третью строчку заняла Канада с 2,1 миллиона гектаров, а на четвертом месте идут США с показателем чуть более двух миллионов гектаров.
В первую десятку также вошли Демократическая республика Конго (1,3 миллиона гектаров), Индонезия (1,2 миллиона гектаров), Китай (570 тысяч гектаров), Малайзия (438 тысяч гектаров), Мадагаскар (366 тысяч гектаров) и Колумбия (353 тысячи гектаров).
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