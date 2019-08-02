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РИА Новости

"Росатом" поможет очищать сточные воды в российских исправительных колониях

Вчера, 03:24
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатома". Архивное фото
Логотип Росатома. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли помогут построить очистные сооружения в нескольких исправительных колониях в разных регионах России, следует из материалов на сайте госзакупок.
Согласно этим материалам, Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности ("Гиредмет", Москва, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") заказал разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в некоторых исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
Речь идет о лечебно-исправительном учреждении №5 Якутска (там содержатся осужденные, больные туберкулезом), исправительной колонии №7 в Тульской области (это колония строго режима, предназначенная для рецидивистов), колониях №№5, 8 (обе строгого режима) и №12 общего режима в Хабаровском крае, а также колонии №6 в Камчатском крае.
Очистные сооружения предстоит построить в рамках федеральной целевой программы федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)".
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Ранее московская компания "Чистовод "получила право выполнить по заказу "Гиредмета" проектно-изыскательские работы для строительства очистных сооружений в колонии №1 строгого режима в Тыве, в колонии №22 общего режима в Кемеровской области и в колонии-поселении №3 в Калмыкии.
Институт "Гиредмет" осуществляет полный цикл работ от научных исследований, конструирования оборудования, проектирования предприятий, до пуска заводов и авторского надзора за их строительством и работой. В состав института входит проектный комплекс, который, в числе прочего, занимается проектированием зданий и сооружений различного назначения.
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