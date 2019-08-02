Названо самое чистое место для купания в Черном море

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал РИА Новости, где находятся самые чистые места для купания в Черном море.

"Все южное побережье Крыма будет лучше, потому что шельф узкий, глубины большие. Самый крупный порт — Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения", — сказал ученый.

При этом он напомнил, что обычно хуже всего обстановка в портах, на мелководье и в заливах, в то время как в большой и циркулирующей воде быстрее рассеиваются загрязняющие вещества.

Самая неблагоприятная экологическая обстановка фиксируется у румынского и украинского черноморского побережья, а также в западной части Крыма.

Тем не менее самая чистая вода — у крымского мыса Тарханкут именно на западе полуострова, рассказал Коновалов. Это связано с особенностями подводных течений.