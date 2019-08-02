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РИА Новости

Названо самое чистое место для купания в Черном море

Вчера, 03:19
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал РИА Новости, где находятся самые чистые места для купания в Черном море.
"Все южное побережье Крыма будет лучше, потому что шельф узкий, глубины большие. Самый крупный порт — Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения", — сказал ученый.
При этом он напомнил, что обычно хуже всего обстановка в портах, на мелководье и в заливах, в то время как в большой и циркулирующей воде быстрее рассеиваются загрязняющие вещества.
Самая неблагоприятная экологическая обстановка фиксируется у румынского и украинского черноморского побережья, а также в западной части Крыма.
Тем не менее самая чистая вода — у крымского мыса Тарханкут именно на западе полуострова, рассказал Коновалов. Это связано с особенностями подводных течений.
"Несмотря на то что это западная часть Крыма, но система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там", — отметил эксперт.
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