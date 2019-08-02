В Иркутской области возобновили движение по трассе "Сибирь"

Завалы у моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области после паводка

ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе Иркутской области открыто после второй волны паводка, сообщает ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".

"Второго августа, в 5.00 (0.00 мск) возобновили движение для всех видов транспорта по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе км 1491+200 - км 1494+300. Организовано реверсивное движение", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Отмечается, что прежде чем запустить автомобили, федеральные дорожники обследовали четыре километра трассы Р-255, попавших в зону затопления. Дорожное полотно и мост через реку Ия не повреждены.

На трассе с 30 июля открытия движения по участку подтопленной автодороги в Тулуне ждали около полутора тысяч автомобилистов.

Наводнение в Приангарье

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.