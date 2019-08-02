В Госдуме предложили законодательно регулировать систему бизнес-инкубаторов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил Минэкономразвития и АСИ на законодательном уровне регулировать систему бизнес-инкубаторов в России, соответствующий законопроект депутат планирует внести в ГД осенью, следует из обращения депутата, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы, помимо Зубарева, выступили глава международного центра развития молодежных инициатив "Поколение права" Андрей Андреев и председатель молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.

В обращении к министру экономического развития Максиму Орешкину и главе АСИ Светлане Чупшевой депутат отмечает, что современная поддержка малого предпринимательства в России предусматривает различные формы акселерации бизнеса, содействия резидентам, и лидируют здесь организации по бизнес-инкубации. Зубарев подчеркивает, что часто по отзывам из регионов деятельность таких сообществ сводится к "услугам аренды дешевых офисов, минуя бизнес-консалтинг, организацию деловых встреч и актуальный коучинг". Также он отмечает географическую узость распространения бизнес-инкубации и дефицит профессиональных кадров и наставников, имеющих компетенции в инвест-маркетинге, скаутинге, командном менеджменте.

"В целях упорядочивания структуры и повышения качества ее деятельности... вносится предложение о необходимости в современном законодательном регулировании системы бизнес-инкубаторов России, с определением сопутствующих требований и стандартов деятельности, регламентов контроля. Настоящее предложение может быть внесено на рассмотрение в Государственную думу РФ в предстоящую осеннюю сессию", - говорится в обращении.

По словам председателя молодежного парламента при ГД Марии Воропаевой, бизнес-инкубаторы сегодня, по сути, отсутствуют в правовом поле. "Само понятие содержится в постановлении правительства, но вот актуального понимания по организационно-правовой форме нет", - рассказала она РИА Новости.