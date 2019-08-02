Выпущенные КНДР ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Правительство Японии утверждает, что выпущенные в ночь на пятницу КНДР снаряды не достигли японской эксклюзивной экономической зоны, передает телеканал NHK.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2.59 и 3.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск).
"Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны. В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет", - цитирует телеканал представителей японских властей.
Вместе с этим официального заявления о том, что были испытаны именно баллистические ракеты, пока не поступало. Министр обороны Японии Такэси Ивая на пресс-конференции охарактеризовал выпущенные КНДР снаряды как "некие объекты".
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
"Мы прилагаем все усилия для сбора и анализа поступающей информации", - добавил он.
Пуски КНДР в ночи на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.