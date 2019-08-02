Глава МВД Гватемалы предупредил, что угроза американских пошлин не исчезла

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Угрозы США относительно введения пошлин и других ограничительных мер в отношении Гватемалы все еще сохраняются, несмотря на подписанное странами соглашение о мигрантах, заявил глава гватемальского МВД Энрике Дехенарт.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Гватемале запретительными мерами, пошлинами и введением комиссии за денежные переводы в связи с нарушением страной договора о мигрантах. Однако затем Белый дом сообщил, что США и Гватемала достигли соглашения, в соответствии с которым мигранты из третьих стран, пересекающие Гватемалу по пути в США в поисках убежища, должны сначала запросить его в этой стране.