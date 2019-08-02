В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

БЕЛГРАД, 2 авг — РИА Новости. Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.

Тела с огнестрельными ранениями обнаружены в районе под названием Кайзерица. По предварительной информации, убийство совершил мужчина, который скрылся в неизвестном направлении.

Мотивом преступления, предположительно, стала ревность убийцы к бывшей жене и ее новому партнеру.