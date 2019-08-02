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РИА Новости

Биржи США закрылись в минусе после заявления Трампа о пошлинах против Китая

Вчера, 01:58
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Биржи США в четверг закрылись падением основных фондовых индексов на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Американский президент Дональд Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.
Индекс Dow Jones потерял 1,05%, снизившись до 26583,42 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,79% - до 8111,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,90% - до 2953,56 пункта.
Торговые площадки США четвертый день подряд закрываются в красной зоне, хотя до заявления Трампа котировки демонстрировали активный рост.
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