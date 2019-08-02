В России за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двадцать пять лесных пожаров на площади более 6,8 тысячи гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 29 лесных пожаров на 404 гектарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров", - говорится в сообщении.