Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T01:53Z
https://ria.ru/20190802/1557095066.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152070/19/1520701957_0:186:2500:1592_1036x0_80_0_0_283629bb01942c90e6a924bd760fa0b0.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

Вчера, 01:53
753
© AFP 2019 / Fayez NureldineВыставка автомобилей для женщин в Эр-Рияде. Архивное фото
Выставка автомобилей для женщин в Эр-Рияде. Архивное фото
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Выставка автомобилей для женщин в Эр-Рияде. Архивное фото
КАИР, 2 авг – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, "сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого женщинам приходилось получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.
Кроме того, женщина получила право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.
Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола. В феврале прошлого года саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль.
Саудовская женщина учится вождению в Эр-Рияде
3 ноября 2018, 08:00
Ушли в отрыв: как развлекаются женщины на Ближнем Востоке
Бен Салман, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Реформы касаются как экономической, так и общественной сферы. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.
В минувшем году в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Помимо вождения автомобиля им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. В обществе обсуждают вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол и об обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи. По словам Мухаммеда бен Салмана, "женщины сами имеют право решать, какую одежду носить, при условии, что она благопристойна и приемлема".
Женщины в торговом центре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
3 мая 2018, 17:59
В Саудовской Аравии обсуждают, разрешить ли женщинам играть в футбол
1061122
ТуризмтуристыНовости - ТуризмСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Лента
новостей
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин упростил получение права на временное проживание в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В России ликвидировали 22 лесных пожара за сутки
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
Лента новостейМолния