В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

КАИР, 2 авг – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета " Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета " Оказ ".

Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, "сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого женщинам приходилось получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.

Кроме того, женщина получила право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.

Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола. В феврале прошлого года саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль.

Бен Салман, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Реформы касаются как экономической, так и общественной сферы. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.