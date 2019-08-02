В Приморье не зафиксировали признаков ракетного пуска в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Российские сейсмологи не зафиксировали сейсмособытий в Японском море после возможных новых пусков из КНДР, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2.59 и 3.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск).

"(В Японском море) ничего не отмечалось. Если бы запустили, мы бы у себя на мониторах увидели, потому что когда Северная Корея испытывала несколько раз ядерное оружие в 2017 году, у нас все эти случаи отображались на экранах, мы обрабатывали сейсмособытия. Сейчас не видим. Либо, если КНДР и запустила (снаряды), то, может, заряда в килотонну было мало (для сейсмособытия), поэтому мы ничего не зафиксировали", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в 2017 году после испытаний Северной Кореей сейсмособытия фиксировались ближе к приграничному с КНДР Хасанскому району Приморья.

Согласно данным Примгидромета, радиационный фон в регионе в пятницу не превышен - 11-12 мкР/ч при максимально допустимой норме в 30.

В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.