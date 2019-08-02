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РИА Новости

Командующий ВДВ объяснил высокий конкурс среди девушек в Рязанском училище

Вчера, 01:38
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушки, поступившие на первый курс Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Архивное фото
Девушки, поступившие на первый курс Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Командующий Воздушно­-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков объяснил высокий конкурс среди девушек в Рязанском училище ВДВ их желанием связать судьбу с романтикой неба.
День ВДВ отмечается в России 2 августа.
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"На мой взгляд, растущий конкурс среди девушек – это показатель высокого престижа Воздушно­-десантных войск в обществе и, конечно же, проявление огромного желания самих девушек связать судьбу с романтикой неба и Воздушно­-десантных войск", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Андрей СердюковВоздушно-десантные войска РоссииРязанское воздушно-десантное командное училищеРоссияБезопасность
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