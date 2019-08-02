Командующий ВДВ объяснил высокий конкурс среди девушек в Рязанском училище

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков объяснил высокий конкурс среди девушек в Рязанском училище ВДВ их желанием связать судьбу с романтикой неба.
День ВДВ отмечается в России 2 августа.
"На мой взгляд, растущий конкурс среди девушек – это показатель высокого престижа Воздушно-десантных войск в обществе и, конечно же, проявление огромного желания самих девушек связать судьбу с романтикой неба и Воздушно-десантных войск", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".