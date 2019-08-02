ФБР спустя 85 лет подтвердило ликвидацию знаменитого гангстера Диллинджера

Историк о рассекреченных данных ФБР: Гитлера уже искали чуть ли не на Марсе

ФБР США рассекретило документы о проверке версии, что Адольф Гитлер сбежал в 1945 году в Аргентину. Историк Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.