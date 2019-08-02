Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.

Она добавила, что у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, "если они появились, то значит, что процесс зашел очень далеко".