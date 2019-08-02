Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
По словам Малышевой, предраковый полип удалось обнаружить во время колоноскопии.
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"С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет", — написала телеведущая в Instagram.
Она добавила, что у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, "если они появились, то значит, что процесс зашел очень далеко".