Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер приостановил подготовку к конкурсу на общую сумму в 10 миллиардов долларов по закупке цифровых услуг с участием интернет-гиганта Amazon после сомнений, высказанных президентом Дональдом Трампом.

"Министр Эспер привержен обеспечению того, чтобы наши войска обладали наилучшими возможностями, включая искусственный интеллект, для того чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, сберегая при этом средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание членам конгресса и американской общественности, министр Эспер изучает программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI). Решение по программе не будет принято до тех пор, пока он не завершит изучение", - говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует издание Politico.

Издание отмечает, что решение стало результатом масштабной лоббистской кампании со стороны компании Oracle – конкурента Amazon.

В середине июля президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что администрация изучает возможный многомиллиардный контракт Пентагона с интернет-гигантом Amazon. По его словам, на возможное предоставление контракта Amazon жалуются "многие замечательные компании".

Американское министерство обороны собиралось в августе назвать победителя тендера, который за ближайшее десятилетие может получить от военного ведомства до 10 миллиардов долларов за свои услуги по созданию "облачных" сервисов. В тендере участвуют две компании - Amazon и Microsoft, но первая считается фаворитом.

Другие компании, включая Oracle и IBM, выступали против того, чтобы контракт был предоставлен лишь одной фирме.