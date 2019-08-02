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РИА Новости

Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon

01:05
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер приостановил подготовку к конкурсу на общую сумму в 10 миллиардов долларов по закупке цифровых услуг с участием интернет-гиганта Amazon после сомнений, высказанных президентом Дональдом Трампом.
"Министр Эспер привержен обеспечению того, чтобы наши войска обладали наилучшими возможностями, включая искусственный интеллект, для того чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, сберегая при этом средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание членам конгресса и американской общественности, министр Эспер изучает программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI). Решение по программе не будет принято до тех пор, пока он не завершит изучение", - говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует издание Politico.
Издание отмечает, что решение стало результатом масштабной лоббистской кампании со стороны компании Oracle – конкурента Amazon.
В середине июля президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что администрация изучает возможный многомиллиардный контракт Пентагона с интернет-гигантом Amazon. По его словам, на возможное предоставление контракта Amazon жалуются "многие замечательные компании".
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Американское министерство обороны собиралось в августе назвать победителя тендера, который за ближайшее десятилетие может получить от военного ведомства до 10 миллиардов долларов за свои услуги по созданию "облачных" сервисов. В тендере участвуют две компании - Amazon и Microsoft, но первая считается фаворитом.
Другие компании, включая Oracle и IBM, выступали против того, чтобы контракт был предоставлен лишь одной фирме.
Трамп известен критикой Amazon и его основателя Джеффа Безоса. Президент также добивается сокращения расходов на госзакупки, но при этом в последние два года постоянно увеличивал бюджет Пентагона.
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Дональд ТрампOracle CorporationМинистерство обороны СШАAmazon.com, Inc.СШАВ мире
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