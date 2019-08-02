Трамп не ответил на вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Россия "вмешивается" в выборы в США.

"Вы ведь не верите в это?" - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать заявления экс-спецпрокурора США Роберта Мюллер, что Россия "вмешивается" в выборы "прямо сейчас".

Трамп добавил, что не уверен, что Мюллер "знает, что происходит".

Американский лидер также отметил, что не говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.