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РИА Новости

Трамп не ответил на вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США

00:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Россия "вмешивается" в выборы в США.
"Вы ведь не верите в это?" - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать заявления экс-спецпрокурора США Роберта Мюллер, что Россия "вмешивается" в выборы "прямо сейчас".
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Трамп добавил, что не уверен, что Мюллер "знает, что происходит".
Американский лидер также отметил, что не говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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