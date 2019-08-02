Опрос показал уровень осведомленности москвичей о выборах в МГД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число москвичей, которым известно о протестах перед выборами депутатов Мосгордумы, значительно выросло за неделю, свидетельствуют результаты опроса фонда "Петербургская политика".

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Фонд сообщает, что количество опрошенных, которые знают о предстоящем голосовании, увеличилось с 78,9% (20-22 июля) до 86,1% (29-31 июля), а тех, кто услышал об этом впервые, стало меньше на 7,8% (с 19% до 11,2%).

Отмечается, что сильно возросло число москвичей, которые знают или слышали об акциях протеста оппозиционеров из-за их недопуска, - с 58,5% до 79,8%. Тех, кто услышал об этом впервые, стало меньше на 16,3% (с 37,6% до 21,3%). В то же время 11,2% респондентов готовы принять участие в протестных акциях, что на 0,3% больше, чем неделю назад (10,9% против 11,2%). При этом число граждан, не поддерживающих или выражающих к ним безразличие, тоже увеличилось - с 50,6% до 53,1%.

По данным фонда, количество москвичей, которые предполагают свое участие на выборах, увеличилось за неделю с 58,8% до 59,3%. Не собираются идти на них 31,6%, что на 0,6% больше, чем неделю назад, показал опрос. Исследователи выяснили, что возросла доля граждан, которая точно знает, за кого будет голосовать, или знает, но пока не уверена в выборе - с 23,8% до 24%. Число тех, кто еще не решил, кому отдать голос, уменьшилась - с 67,5% до 64,5%.

Фонд сообщает, что опрос проведен 29-31 июля, в нем приняли участие 1,2 тысячи москвичей в возрасте от 18 лет. Метод опроса - личное стандартизированное интервью. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. На предыдущих выборах в 2014 году явка составила 21,04%.