Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы

"Да, я рассматриваю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.