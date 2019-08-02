ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
"Да, я рассматриваю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве "президентский статус" Гуаидо назвали несуществующим.